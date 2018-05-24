Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в четверг.

"Я буду сегодня вечером разговаривать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - сообщил президент на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в четверг во Львовской области, передает "Интерфакс- Украина".

Порошенко сообщил о предстоящем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании после того, как подчеркнул, что серьезно активизировалось военно-техническое сотрудничество с Соединенным Штатами Америки, Турцией, Канадой и Великобританией.

Как сообщала "Страна", сегодня Путин и Макрон в Петербурге обсудят урегулирование в Украине, Сирии и Ливии.

Ранее мы сообщали, что немецкие СМИ увидели оскорбление в букете от Путина для Меркель.

Также у Меркель предупредили немецкие компании о санкциях США.