Порошенко объявил, что поговорит по телефону с премьером Великобритании
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в четверг.
"Я буду сегодня вечером разговаривать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - сообщил президент на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в четверг во Львовской области, передает "Интерфакс- Украина".
Порошенко сообщил о предстоящем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании после того, как подчеркнул, что серьезно активизировалось военно-техническое сотрудничество с Соединенным Штатами Америки, Турцией, Канадой и Великобританией.
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