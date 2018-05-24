Администрация социальной сети Facebook запустила на базе своей торговой площадки Marketplace онлайн-сервис для поиска исполнителей бытовых работ.

Пока он работает только для пользователей из США, о запуске в прочих странах в компании пока не говорят, сообщает vc.ru.

Пользователи смогут найти мастеров по ремонту и уборке дома, сантехников и других специалистов. Facebook сотрудничает с компаниями Handy, HomeAdvisor и Porch, в которых работают тысячи профессиональных подрядчиков. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

Похожие возможности по поиску исполнителей бытовых работ в США предлагают Angie's List и Amazon Home Services, в России популярен сервис YouDo, где свои услуги предлагают рядовые пользователи.

В Facebook объяснили, что запустили новый сервис из-за высокого спроса на подобные услуги со стороны американских пользователей. По словам вице-президента по развитию Marketplace Деборы Лью, в США всё больше людей чаще интересуют рекомендации, связанные с домашними услугами, чем другие темы.

Фото: vc.ru

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