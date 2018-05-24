Украинская сторона 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум относительно нарушении Российской Федерацией Монреальской конвенции (о борьбе с незаконными актами против безопасности гражданской авиации) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма из-за дела малазийского самолета MH-17, сбитого на Донбассе, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, сегодня Волкер заявил, что установлена ответственность России за падение малазийского рейса MH17.

"Сегодня стало очевидным, что и так все знали – почему Россия воспользовалась своим правом вето в Совете безопасности ООН в 2015 году и заблокировала создание трибунала по расследованию обстоятельств катастрофы самолета рейса MH17. Но даже такой дерзкий шаг не может дать ни лицам, причастным к сбиванию самолета, ни государству, которое передало такое мощное оружие, уйти от ответственности", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она отметила, что Международная совместная следственная группа "блестяще проводит сверхсложное расследование, не имея доступа к месту совершения преступления и не имея возможности опрашивать большую часть свидетелей". "Мы все понимаем, что при таких условиях быстро провести расследование невозможно, но уверены в независимом и профессиональном расследовании", - написала она, подчеркнув, что "исполнители, соучастники и заказчики совершения преступления окажутся перед уголовным судом в Королевстве Нидерландов".

Вместе с тем, замглавы МИД напомнила, что Украина со своей стороны также продолжает свою работу по привлечению России как страны с международно-правовой ответственности за это преступление.

"Перевозка 53-й зенитно-ракетной бригадой Вооруженных сил Российской Федерации "Бук", с которого и был сбит самолет МН 17, является прямым доказательством поставки Россией оружия, которое было использовано для сбивания гражданского самолета. Это является нарушением Монреальской конвенцией 1971 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который представим в Международный суд ООН уже 12 июня", - написала она.

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Как сообщала "Страна", 26 марта 2018 Нидерландах открыли мемориал, посвященный жертвам катастрофы малайзийского Boeing МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.