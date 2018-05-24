Верховный Суд Украины разъяснил, что отец не может быть освобожден от уплаты алиментов на том основании, что он не работает и на его иждивении находится нетрудоспособная мать.

Соответствующее постановление по делу № 234/6207/17 (№ 61-7802св18) было вынесено 15 мая.

Отец ребенка (ответчик) не согласился с низшими судами, обязавшими его платить на содержание ребенка 2 тыс. грн ежемесячно до совершеннолетия (мать просила 3 375 грн). Кассационная жалоба мотивирована тем, что суды предыдущих инстанций не приняли во внимание то, что ответчик частично возражал против исковых требований в части определения размера алиментов, а также то, что он не имеет возможности выплачивать алименты на содержание ребенка в указанном размере, поскольку официально нигде не работает, его доход изменчив, он регулярно помогает своей матери - пенсионерке, инвалиду II группы.

Указанные факты также не являются достаточным основанием для уменьшения присужденного низшими судами размера алиментов.

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда счел не заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы в части определения размера алиментов поскольку ответчик не предоставил суду достаточных доказательств тяжелого материального положения.

"Тот факт, что он не работает и на его иждивении находится нетрудоспособная мать, не является достаточным основанием для уменьшения размера алиментов, а также не освобождает его от обязанности удерживать до достижения совершеннолетия ребенка, отцом которого он является", - указано в постановлении Верховного суда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине взыскали миллиард гривен алиментов с начала года, а также о том, что объявлены в розыск почти 9 000 неплательщиков алиментов.