Для эффективной борьбы с коррупцией не нужно создавать отдельный суд. Об этом заявил лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады в четверг, 24 мая, добавив, что фракция ОБ не будет голосовать за закон об антикоррупционном суде, который Рада сейчас рассматривает во втором чтении.

Об этом говорится на сайте партии.

По словам Бойко, западные партнеры осознают, что у украинской власти нет политической воли бороться с коррупцией.

"Сегодня в парламенте продолжается детективный сериал на тему "Как избежать требований МВФ при формировании Антикоррупционного суда". Общей позиции по этому вопросу среди остатков правящей коалиции нет. Внесением поправок в законопроект об Антикоррупционном суде они только затягивают его рассмотрение. Они боятся, что в случае провала голосования, они будут ничтожно выглядеть перед западными партнерами, - заявил Юрий Бойко. По мнению политика, реформировать судебную систему необходимо так, чтобы все суды стали антикоррупционными.

"Мы считаем, что вся судебная система должна быть реформирована. А выделять отдельно взятый якобы справедливый суд и при этом оставить все остальные нереформированными - это неправильно. Мы не будем голосовать за этот законопроект", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Как сообщала "Страна", ранее Парубий признал, что Рада сегодня не успеет принять закон об Антикоррупционном суде.

Мы писали, что в МВФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по Антикоррупционному суду.

Ранее в Оппозиционном блоке потребовали от правительства сдержать инфляцию