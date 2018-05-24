По мнению спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, новые данные в расследовании крушения малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом доказывают непосредственную ответственность России за катастрофу самолета.

Его цитирует Интерфакс-Украина.

"В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", - заявил спецпредставитель США по Украине во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг.

Он отметил, что такая ситуация требует от России изменения подхода в пользу мира на Донбассе.

Как сообщала "Страна", в Нидерландах открыли мемориал памяти жертв крушения рейса МН17.

Мемориал "Связь" появился в городе Эйндховен. В церемонии его открытия приняли участие родственники погибших и чиновники.

Напомним, что следствие по катастрофе рейса МН17 заявило о невидимой ракете, а в России опровергли претензии к своим радарам.