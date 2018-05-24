Народные депутаты Украины проголосовали почти 1300 поправок ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде, передает "Интерфакс-Украина".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание, отметил, что в целом за законопроект могут проголосовать в следующий пленарный четверг, то есть 7 июня.

Согласно сравнительной таблице ко второму чтению, всего подано 1927 поправок к документу.

Следующая пленарная неделя начнется 5 июня.

Есть информация, что до сих пор не достигнута договоренность с международными партнерами по роли совета международных экспертов при отборе судей антикоррупционного суда.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по Антикоррупционному суду.

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