Рассмотрение дела при отсутствии непосредственного участника процесса, относительно которого нет сведений о вручении ему судебной повестки является безусловным основанием для отмены судебного решения. Такое отсутствие является нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Соответствующее постановление по делу № 295/5011/15-ц (№ 61-1125св17) о взыскании банком кредитной задолженности было вынесено 25 апреля 2018 года, передает ЮрЛига.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда вернул дело в первую инстанцию из-за того, что оно было рассмотрено при отсутствии ответчика и его представителя, касаемо надлежащего извещения которых не было доказательств.

ВС разъяснил, что согласно статье 74 ГПК 2004 года о надлежащем уведомлении лица о времени и месте рассмотрения дела в данном случае может свидетельствовать только расписка.

Суд должен отложить рассмотрение дела в случае неявки в судебное заседание одной из сторон или кого-либо из других участников, о вручении судебных повесток которым нет сведений.

Рассмотрение дела в отсутствие участника процесса, относительно которого нет сведений о вручении ему судебной повестки, является нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Однако, принимая решение по делу, суд первой инстанции указанные требования во внимание не принял, рассмотрев дело в отсутствие ответчика и ее представителя, по которым отсутствуют доказательства надлежащего извещения. Суд рассмотрение дела не отложил, причины их неявки не выяснил, чем нарушил конституционное право на участие в судебном разбирательстве, не обеспечил возможности представить доказательства и привести доводы. Указанное нарушает требования статьи 6 Конвенции о праве лица на справедливое судебное разбирательство.

"Апелляционный суд, отметив, что рассмотрение дела без участия ответчиков, которые не были уведомлены о времени и месте рассмотрения дела, является формальным соображениям, не обратил внимания на то, что конституционное право на участие в судебном разбирательстве, быть должным образом уведомленным о дате судебного разбирательства не может быть формальным, это является нарушением указанных требований законодательства и основанием для безусловной отмены судебного решения и принятия собственного решения.

При этом вывод апелляционного суда о том, что ответчики сознательно не получали повестки, реализуя свое диспозитивные право на участие в деле, был бы правильным лишь в случае, если было бы доказано, что ответчики, зная, что на их адрес поступило заказное письмо из суда, не получали его. Однако таких обстоятельств судом не установлено", - указано в постановлении ВС.

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