Синоптик показала карту дождей над всей Украиной и Киевом
Синоптик Наталья Дидено показала карту осадков, по которой видно, что грозы и локальные дожди идут на Юге, Западе, немного на Севере Украины.
А вот по поводу дождей и гроз в Киеве вечером 4 мая, о которых предупредила КГГА, она не так уверена.
"Вообще фронт пересекает Киев, но именно над столицей он какой-то слабый, растянутый. Поэтому на дождь надеемся, но уже как фронта заблагорассудится", - написала Диденко.
Фото: facebook.com
Как сообщала Страна, в США собака прокралась в телестудию и едва не сорвала прогноз погоды .
Мы писали, что синоптики обещают в Украине тропическую жару с ливнями и грозами.
Ранее синоптик показала, когда и откуда в Украину придут грозовые дожди и холодный воздух.
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