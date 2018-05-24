Синоптик Наталья Дидено показала карту осадков, по которой видно, что грозы и локальные дожди идут на Юге, Западе, немного на Севере Украины.

А вот по поводу дождей и гроз в Киеве вечером 4 мая, о которых предупредила КГГА, она не так уверена.

"Вообще фронт пересекает Киев, но именно над столицей он какой-то слабый, растянутый. Поэтому на дождь надеемся, но уже как фронта заблагорассудится", - написала Диденко.

Фото: facebook.com

Как сообщала Страна, в США собака прокралась в телестудию и едва не сорвала прогноз погоды .

Мы писали, что синоптики обещают в Украине тропическую жару с ливнями и грозами.

Ранее синоптик показала, когда и откуда в Украину придут грозовые дожди и холодный воздух.