Президент ФФУ Андрей Павелко раскрыл некоторые детали скандальной истории, связанной с исчезновением денег по так называемому платежу солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

Об этом глава ФФУ рассказал в интервью LB.

"Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину. Возможно, как всегда, решили сэкономить, создав фиктивную организацию, куда пошли деньги. Мы боремся за то, чтобы таких схем в украинском футболе не было. Чтобы тренер, воспитавший футболиста, имел надежду на достойное вознаграждение за воспитанного игрока в будущем", - объяснил Павелко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Боруссии заявили, что трансфер Ярмоленко был проведен по правилам ФИФА, а вопросы нужно задавать "Динамо".