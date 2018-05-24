Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,14 грн/$1 с 26,08 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,13-26,15 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 24 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1075 грн/$1 с 26,0815 грн/$1. Торговый оборот составил $446,8 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $319,64 млн.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 23 мая составил 199,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $160,1 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 мая 2018 года.

Наименование валюты официальный курс: 100 долларов США - 2610.7517; 100 евро - 3061.8896; и 10 российских рублей - 4.2514.

Как сообщала Страна, экспортеры и банкиры собираются толкнуть курс доллара вверх.

Мы писали, что фондовой рынок США отреагировал на отмену встречи Трампа с Ким Чен Ыном снижением котировок.

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