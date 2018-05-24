Похоже, в истории с переездом полузащитника "Шахтера" Фреда на Туманный Альбион можно ставить точку. Английский "Манчестер Юнайтед" согласился заплатить за футболиста 50 миллионов евро.

Об этом сообщил известный спортивный журналист Sky Джанлука Ди Марцио в своем Twitter. По его данным, донецкий клуб получит за Фреда 50 миллионов евро. Эту же сумму называет и газета Daily Mail, но к ней еще полагаются бонусы.

Фото: twitter.com/DiMarzio

Фред - приоритетная цель наставника "манкунианцев" Жозе Моуринью. Во вторую очередь португальский специалист намерен подписать Тоби Алдервейерлда из "Тоттенхэма". От Сергея Милинковича-Савича решено было отказаться из-за его высокой стоимости, а линию атаки клуб может усилить за счет Марио Манджукича или Марко Арнаутовича.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 мая донецкому Шахтеру исполнилось 82 года. Команда вспомнила все победы в ярком видео.

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