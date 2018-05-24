Национальный банк Украины (НБУ) напомнил про важность принятия в ближайшее время решений, нужных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами страны.

"Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала: стоимость долговых привлечений таких стран растет на фоне подорожания доллара США, усиления геополитической напряженности и рисков развертывания торговых войн", - отмечается в сообщении на сайте центробанка, который ждет $5,5 миллиардов кредитов в 2018 году.

По словам замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба, речь идет о полутора-двух месяцах до того, как совет директоров Фонда уйдет на летние каникулы. При этом он считает, что этого времени достаточно для согласования с МВФ "открытых" вопросов.

"Сейчас мы видим: если будет принят закон о Высшем антикоррупционном суде, то несколько базовых вопросов из повестки дня также можно успеть закрыть. Время еще есть, но его мало", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Как уточнил глава НБУ Яков Смолий во время монетарного брифинга в Киеве в четверг, о риске дефолта Украины речь не идет. Важна реализация структурных реформ и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Украина должна выполнить взятые на себя обязательства по реформам, заложенным в программе Фонда для получения очередного транша. Мы надеемся, что поставленные перед нами задачи будут выполнены. Мы видим, что уже два дня подряд Верховная Рада рассматривает правки в закон о Высшем антикоррупционном суде. Необходимо также создание рынка газа - это следующее предусловие. Надеемся, что решение будет принято, и мы не меняем свои прогнозы по получению очередного транша МВФ и макрофинансовой помощи от других наших доноров", - сказал он.

По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, Украина в текущем году может получить $1,9 млрд от МВФ, $0,8 млрд - от Всемирного банка, $0,5 млрд - от Еврокомиссии.

"Это параметры официального финансирования, заложенные в наш базовый сценарий на текущий год", - сказал он.

Как сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий, продолжение сотрудничества с Фондом также позволит Украине осуществить запланированные в текущем году заимствования на внешних долговых рынках.

"Мы считаем: если Украина выполнит все требования, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ, то рынки для бондов страны будут более благоприятными, чем сейчас, и Минфин получит все шансы разместить евробонды, необходимые для покрытия дефицита бюджета", - сказал он.

Как сообщалось, МВФ продолжает переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF.

Помимо этого, для прохождения Украиной четвертого пересмотра программы EFF, властям страны необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню, обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Получение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был запланирован на май-июнь 2017 года, пока перенесено на неопределенный срок из-за невыполнения украинской стороной ряда условий.

Ранее "Страна" сообщала, что