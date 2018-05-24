В ближайший час с удержанием до конца суток, 24 мая, в Киеве ожидается гроза, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и в других ситуациях в результате непогоды немедленно информировать экстренные службы по тел. 101 или 103.

Как известно, в четверг, 24 мая, в Киеве на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов УЕФА с участием немецкого "Вольфсбурга" и французского "Лиона" (начало матча в 19.00).

Ранее "Страна" рассказывала, как Киев подготовился к финалу Лиги чемпионов.

Мы писали, что Президент УЕФА посоветовал всем "постучать по дереву" перед финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Стало известно, что столичные медики во время финала Лиги чемпионов будут работать круглосуточно.