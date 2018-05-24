Жена принца Гарри Меган Маркл давно известна своей позицией относительно гендерного равенства, поэтому продемонстрировала свои убеждения даже в день свадьбы.

Об этом сообщают The Daily Mail.

Перед вечеринкой для друзей и родных в день свадьбы 19 мая новоиспеченные герцоги Сассекские выходили из Виндзорского поместья и садились в винтажный электрический "Ягуар".

Все казалось бы обычным, однако эксперты и бдительные пользователи не заметили интересную деталь: сначала принц Гарри открыл дверцу Меган Маркл и помог сесть в машину, после чего Меган наклонилась внутри салона и приоткрыла дверцу своему мужу.

Что интересно, похожий феминистский жест проделала Меган и во время первого официального выхода с принцем Гарри в статусе супругов. После завершения празднования 70-летия принца Чарльза, Меган с принцем Гарри поднимались обратно по лестнице, и в этот момент Маркл нежно  положила руку на талию своему мужу, а затем аккуратно взяла его под руку.

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Мы писали, что в день свадьбы Меган Маркл сменила свадебное платье на наряд от Стеллы Маккартни.

Также стало известно, что на свадьбе Гарри и Меган подавали лангустинов, цыплят, спаржу и макароны.

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