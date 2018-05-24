Жена принца Гарри Меган Маркл давно известна своей позицией относительно гендерного равенства, поэтому продемонстрировала свои убеждения даже в день свадьбы.

Об этом сообщают The Daily Mail.

Перед вечеринкой для друзей и родных в день свадьбы 19 мая новоиспеченные герцоги Сассекские выходили из Виндзорского поместья и садились в винтажный электрический "Ягуар".

Все казалось бы обычным, однако эксперты и бдительные пользователи не заметили интересную деталь: сначала принц Гарри открыл дверцу Меган Маркл и помог сесть в машину, после чего Меган наклонилась внутри салона и приоткрыла дверцу своему мужу.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Что интересно, похожий феминистский жест проделала Меган и во время первого официального выхода с принцем Гарри в статусе супругов. После завершения празднования 70-летия принца Чарльза, Меган с принцем Гарри поднимались обратно по лестнице, и в этот момент Маркл нежно положила руку на талию своему мужу, а затем аккуратно взяла его под руку.

And it’s goodbye from us....(clearly the post wedding glow hasn’t rubbed off given that PDA!) #DukeandDuchessofSussex pic.twitter.com/t2S0DtUZTS — Rebecca English (@RE_DailyMail) 22 мая 2018 г.

Как сообщала "Страна", в свадебном платье Меган Маркл от Givenchy нашли существенный изъян

Мы писали, что в день свадьбы Меган Маркл сменила свадебное платье на наряд от Стеллы Маккартни.

Также стало известно, что на свадьбе Гарри и Меган подавали лангустинов, цыплят, спаржу и макароны.