Жена принца Гарри Меган Маркл давно известна своей позицией относительно гендерного равенства, поэтому продемонстрировала свои убеждения даже в день свадьбы.

Об этом сообщают The Daily Mail.

Перед вечеринкой для друзей и родных в день свадьбы 19 мая новоиспеченные герцоги Сассекские выходили из Виндзорского поместья и садились в винтажный электрический "Ягуар".

Все казалось бы обычным, однако эксперты и бдительные пользователи не заметили интересную деталь: сначала принц Гарри открыл дверцу Меган Маркл и помог сесть в машину, после чего Меган наклонилась внутри салона и приоткрыла дверцу своему мужу.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ