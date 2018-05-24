Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашения о кредитном финансировании в сумме 211 миллионов евро. Подписание состоялось в четверг во время визита премьер-министра Владимира Гройсмана в руководящие органы ЕС. Об этом сообщает Укринформ.

Речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ (проект "Программа повышения надежности подстанций") и финансовом соглашении между ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ЕИБ.

Подписанные соглашения позволят привлечь кредитные средства ЕИБ для финансирования проекта в сумме 136 млн евро, которые предоставляются под государственные гарантии на длительный срок (15 лет) с низкими процентными ставками.

Целью проекта "Программа повышения надежности подстанций" является повышение эффективности и надежности работы ОЭС Украины для ее интеграции с сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) путем замены устаревшего оборудования и автоматизации подстанций юго-восточного региона Украины.

Также Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о финансировании проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Целью меморандума является подтверждение совместных намерений украинской стороны и ЕИБ относительно завершения согласования и подписания финансового контракта на финансирование проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" в течение 2018 года.

Для поддержки работы в направлении безопасности дорог в Украине ЕИБ в тесном сотрудничестве с правительством Украины разработал проект, призванный улучшить безопасность дорог в Украине путем инвестиций в соответствующую инфраструктуру.

В декабре 2017 года Совет директоров ЕИБ утвердил предложение финансирования проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" в размере 75 млн евро. Кроме того, в декабре 2017 года был утвержден грант на техническую помощь для поддержки проекта.

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