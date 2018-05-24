Компания Europa Events продала нескольким тысячам человек билеты на встречу с актером Сильвестром Сталлоне в Праге, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Мероприятие должно было состояться в Праге 26 мая, большая часть билетов продавалась по $95, VIP-билеты стоили $2,8 тыс. Однако сам Сталлоне о своих планах не знал - Чехии в его расписании поездок не было.

Вместе с тем в пражской полиции отмечают, что никто из зрителей пока не обратился в полицию с жалобой на отмену мероприятия.

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Мы писали, что Оргкомитет Лиги чемпионов опроверг слухи о массовой сдаче билетов еврофанами.

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