Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал футболистов, которые могут сыграть в киевском финале Лиги чемпионов против британского "Ливерпуля".

В списке - фамилии 24 футболистов испанского клуба, сообщает официальный сайт УЕФА.

Состав "Реала": Навас, Касилья, Лука Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Хакими, Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос, Роналду, Бензема, Бейл, Васкес, Майораль.

Напомним, что финальный матч мужской Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 21.45.

Ранее "Страна" писала о том, что президент УЕФА посоветовал всем "постучать по дереву" перед финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Также мы сообщали, что стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2020 году.