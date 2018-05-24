Российский миллиардер Роман Абрамович может приехать в Израиль в качестве нового репатрианта, переселенца. Его переезд возможен уже сегодня, 24 мая.

Об этом передает "Исраэль-ха-йом".

По данным израильских журналистов, Роман Абрамович намерен жить в Тель-Авиве, в Неве-Цедеке.

Отмечается, что предприниматель многократно бывал на исторической родине и не раз делал крупные пожертвования государственным и общественным организациям. Кроме того, он владеет рядом израильских компаний в сфере высоких технологий.

Издание Globes в 2015 году уже задавалось вопросом, не готовится ли Роман Абрамович репатриироваться в Израиль, сообщая о том, что он приобрел гостиницу в Неве-Цедеке, одном из туристических кварталов Тель-Авива. Стоимость сделки составила 100 миллионов шекелей (около $30 млн). Как отмечало издание, это была первая израильская недвижимость Романа Абрамовича.

Как сообщала "Страна", британские власти назвали Абрамовичу условие для продления визы. В канцелярии британского премьера уточнили, что рассматривают обстоятельства нахождения в Соединенном Королевстве лиц, получивших визу как инвесторы.

По данным журналистов, предыдущая виза у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" истекла больше трех недель назад, а новую ему пока не выдали.