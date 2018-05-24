В Украине вчера, 23 мая, отметили новый день морской пехоты. Раньше его праздновали 16 ноября.

Казалось бы, все уже привыкли к переносу праздников из идеологических соображений. Но на этот раз глухое недовольство военных нововведениями выплеснулось наружу и перешло в открытую фронду.

Десятки пехотинцев из Феодосии, которые теперь служат на территории, подконтрольной Украине, отказались снять привычный для них черный берет и надеть зеленоватый. Именно такую смену дресс-кода накануне анонсировали власти.

Такого в новейшей истории Украины еще не было.

"Страна" разбиралась, чем не понравились морпехам новые береты и обновленный праздник.

Зачем перенесли День морпеха

Петр Порошенко подписал указ об установлении нового Дня морской пехоты вчера во время визита в Николаев.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ", - сообщил Порошенко.

Кроме того, он заявил, что с этого дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны.

На "собственном историческом календаре" остановимся подробнее.

Судя по дате, президент взял за основу праздника события столетней давности. 23 мая 1918 года гетман Украины Павел Скоропадский издал указ "О начале формирования бригады Морской пехоты в составе трех полков для несения службы".

Таким образом украинские власти продолжают курс на легитимацию Украины как продолжательницы УНР, а не УССР, чьи границы мы унаследовали.

Отметим, что предыдущая дата Дня морпеха - 16 ноября - была далеко не коммунистической. Ее установили уже после обретения независимости - когда морские пехотинцы новой Украины зачитали присягу новому государству.

Из этого следует, что независимость 90-х годов ХХ века, которая длится по сей день, ценится украинскими идеологами ниже, чем период УНР, продолжавшийся считанные месяцы и закончившийся разгромом.

Да и большая часть этих месяцев прошла при немецкой оккупации. Во всяком случае период Скоропадского, чей указ лег в основу указа Порошенко - так уж точно. И эти параллели немного настораживают - почему-то за основу нового "исторического календаря" независимой страны берется период прямого внешнего управления.

Что не так с новыми беретами

Но не столько старые даты, сколько новые головные уборы стали головной болью украинских морпехов. Из-за них взбунтовалось целое воинское подразделение.

Часть военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время официальной церемонии замены головных уборов отказалась снять черные береты. Об этом они сообщили в Instagram.

Пехотинцы-бунтовщики рассказали, что при обсуждении новой формы они предлагали оставить черный цвет хотя бы у действующих военнослужащих - ведь они давали свою клятву именно на черном берете.

"Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятву и вышли в парадного строя во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ", - говорится в сообщении.

Однако за эти "разговорчики в строю" морпехов, которые пережили крымские события и воевали в АТО, просто списали в запас.

Начальник пресс-центра ВМС Олег Чалык заверил, что все, кто отказался надеть новые береты, уволены в запас.

"23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", - сказал Чалик.

Из слов офицера не совсем понятно - были ли они в запасе на момент вопроса беретов или их уволили уже после инцидента. Но факт "бунта на корабле" налицо.

"У морской пехоты есть реальная, а не фейковая история"

Люди, имеющие отношение к армии, начали обсуждать в соцсетях скандал с очередной заменой беретов и исторических смыслов. Возмущенный пост на эту тему написал феодосийский пехотинец и ветеран АТО Борис Лисий:

"Сегодняшний день, 23 мая, как-то так вдруг оказался Днем морской пехоты Украины. Патамушта: 100 лет назад, некий ставленник немецких оккупантов по фамилии Скоропадский, возомнивший себя Верховным Воеводой Украинской Армии и Флота, издал указ об сотворении морской пехоты Украины. Каковой указ, по большому счету, никаких реальных последствий не имел, и вошел в историю как одна из громких но пустых бумажек - во множестве состряпанных многочисленными претендентами на украинский престол столетней давности.

Но, тем не менее - нашим свидомым рехворматорам этого вполне хватило чтобы избрать данную дату в качестве Дня МП.

В то же время, означенных безмозглых рехворматоров никак не смутил тот факт что украинские морпехи уже имеют свой праздник - 16 ноября. Который праздник, к величайшему огорчению и означенных рехворматоров, и прочих им подобных "борцунов с тоталитарным прошлым" - не имеет ничего общего ни с тем самым прошлым, ни с одним тут сопредельным государством. Потому как учрежден именно что в Украине в 1992-м году, в день когда была впервые принята "Присяга морського піхотинця України".

В 2014-м, именно морпехи всерьез намеревались держать оборону в Феодосии, именно они попытались оказать сопротивление "вежливым" - хоть какое-то, хоть одними кулаками... многие из бывших в Крыму подразделений хотя бы таким похвастаться могут? (чет у героического героя летчика Мамчура, в отличие от морпеха Баранюка, никаких "следов сопротивления" на лице не наблюдалось вовсе).

А потом была война, и были потери, много или мало - а это как считать... кому и миллион - статистика, а кому один-единственный "двухсотый" - более чем дохрена...

Короче говоря: у морской пехоты Украины уже есть история. Реальная, а не фейковая столетней давности. СВОЯ история. Но...

Долбанутым реформаторам - что им с той истории... Для них, история на две части делится: история древних времен, о которых чего не соври - все к месту; и та история которая начинается с этих самых долбанутых реформаторов: их даты, их праздники, их форма, и все такое прочее - главное чтобы они, нигде и никогда не воевавшие утырки, значились наиглавнейшими авторитетами и зачинателями традиций.

Ну а что по этому поводу думают те, которые реально воюют и которые реально создают реальную историю... да кто они вообще такие, чтобы их спрашивать? Никто, и звать никак, Гайдукевичи с Вятровичами - наше всьо. Когда скажут - тогда и праздновать, какого цвета берет нарисуют - такого и носить".

Сторонники власти объясняют, что черный берет нужно было поменять, поскольку такой же был у морских пехотинцев СССР. На это в соцсетях заявили, что власть при этом не торопится менять советское устаревшее оружие и другие порядки.

"Черный берет - совок? Может, сначала уместнее было бы поменять совковое оружие на то, что поновее? То, что 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов? Как же так мы позорно воюем с советским? А на новое денег не хватает. Хватает только на береты", - пишет пользователь Наталья Кабаровская.

Другие армейские новации

Замена Дня морпеха - не первый инцидент, который вызвал раздражение многих военных. Больше всего обсуждений было вокруг замены берета десантников и внедрения нового армейского приветствия - "Слава Украине!".

Для десантуры голубой берет долгие годы был символом чести и гордости. Однако Петр Порошенко в ноябре 2017 года решил заменить его на краповый. Это вызвало негативную реакцию десантников, которые назвали новый цвет берета "мусорским".

Даже брат нардепа Мустафы Найема, Маси, отслуживший более года в десантных войсках и воевавший в АТО в должности командира взвода, отозвался о реформе в ВДВ крайне негативно.

"Это дно какое-то. Голубые береты - это гордость десантников. Бордовый или краповый цвет берета всегда был отличительным знаком Внутренних войск. Честно говоря, отношусь к этому цвету негативно, так как помню эти береты еще с Майдана. Недавно снова увидел эти береты в Киеве, подумал, они вернулись. Замена цвета беретов - это глупость", - рассказал Найем.

Большинство опрошенных "Страной" военных говорят, что голубые береты никуда не денут и будут надевать их в частном порядке. А краповые носить только на официозные мероприятия.

Дело в том, что у украинских и российских Воздушно-десантных войск - один корень: Советская армия. ВДВ в ней создавал уроженец Украины Василий Маргелов. Поэтому стыдиться этого прошлого украинские солдаты резона не видят.

В основном негативную реакцию вызвало у служащих ВСУ и обязательное приветствие "Слава Украине! - Героям слава". "У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту", - рассказал нам один из военнослужащих.