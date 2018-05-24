Американский фондовый рынок снижается после заявления президента США Дональда Трампа об отмене встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, об этом свидетельствуют данные торгов. Индекс Dow Jones опустился на 0,53% и составил 24 756,12 пункта. Индекс S&P 500 просел на 0,08%, до 2731,01 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,45% и составил 7392,32 пункта.

Как сообщала "Страна", цены на нефть резко пошли вниз после долгого выхода на максимум за четыре года.

А в Сингапуре были выкуплены все номера в гостинице, где планировали встретиться Трамп и Ким Чен Ын. Сингапурский отель Shangri-La, где была запланирована встреча двух лидеров, прекратил бронирование номеров в период с 10 по 15 июня.

Ранее сообщалось, что президент США засомневался в необходимости встречи с главой КНДР.