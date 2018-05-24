Еврокомиссия объявила о завершении антимонопольного расследования против российской газовой компании "Газпром", которую штрафовать не стали, но наложили императивные обязательства по обеспечению прозрачной конкуренции на газовом рынке в Центральной и Восточной Европе.

Об этом объявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, передает УНН.

"Еврокомиссия и "Газпром" достигли мирового соглашения о том, чтобы закрыть это дело без штрафов. Обязательства "Газпрома" по снятию антимонопольных обвинений ЕС будут носить юридически обязывающий характер в течение восьми лет", - заявила Вестагер.

Если компания нарушит условия мирового соглашения, Еврокомиссия может наложить на "Газпром" в любой момент штраф в размере 10% его мирового оборота.

Мировое соглашение было достигнуто после обещаний "Газпрома" обеспечить свободные поставки топлива по рыночным ценам в Центральную и Восточную Европу. Вопрос цен был главным в начале разбирательства: корпорацию обвиняли в использовании доминирующего положения и в завышении тарифов.

Кроме того, Еврокомиссия обязала российский "Газпром" обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Эти предписания будут юридически обязывающими для "Газпрома" в рамках статьи 9 антимонопольного регламента Евросоюза 1/2003.

Напомним, ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).

ЕК назвала три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: "Газпром" разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

"Газпром" 28 сентября 2015 года направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях в рамках антимонопольного расследования его деятельности в странах ЕС, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но, по утверждению ЕК, обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы.

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