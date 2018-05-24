В России поизошел необычный случай. Блогер Алексей Надежин встроил в свои ворота возле дачного дома GSM-реле с SIM-картой. Через некоторое время получившиеся "умные двери" подписались на три платных сервиса и перестали открываться, сообщает издание Хайтек.

Надежин заметил, что ворота уже не открываются по звонку, потому что на счету мобильного нет средств.

Он обратился к мобильному оператору и выяснил, что его "умные ворота" оказались подписаны на три платных сервиса. Так, GSM-реле, якобы, отправило СМС для подписки на платные сервисы.

В первый день подписка списала с SIM-карты ворот "3,3898 рубля плюс НДС".

"Далее эти 4 рубля начинают списываться каждый день. Через неделю так же подключается еще одна подписка и каждый день начинает списываться по 8 рублей. Но им и этого мало! Еще через неделю подключается третья подписка 7 рублей в сутки и списывают уже по 15 рублей в день", - заявил Надежин.

В службе поддержки оператора блогеру объяснили, что его ворота сами подписались на услуги "Авто", "Новости" и "Hi-Tech Новости".

Правда ему таки вернули все деньги и отключили эти услуги.

GSM-реле - это устройство можно использовать для дистанционного открывания ворот, шлагбаумов, замков, включения любых электроприборов, запуска двигателя или обогревателя в автомобиле. Один из режимов управления - с помощью звонка с зарегистрированного номера.

У блогера есть две версии, как это могло произойти.

Первая - "Мое маленькое и глупое GSM-реле вдруг само научилось отправлять СМС на короткие номера", а вторая - (мобильный оператор - Прим.Ред.) подписывает абонентов на платные сервисы, а потом добавляет фиктивные СМС с подтверждением.

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