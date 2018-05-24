Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, по предварительным данным, должна была состояться в Сингапуре 12 июня. Об этом стало известно из письма главы Белого дома, которое было опубликовано американской администрацией в Twitter.

Фото: twitter.com/WhiteHouse

В то же время Трамп отметил, что в будущем будет готов встретиться с северокорейским лидером.

Отказ от проведения саммита президент Соединенных Штатов объяснил открытой враждебностью, которую Пхеньян проявил в отношении Вашингтона.

"Эта упущенная возможность - действительно печальный момент в истории", - заявил Трамп.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сингапуре выкуплены все номера в гостинице, где планируют встретиться Трамп и Ким Чен Ын.

Также мы сообщали, что Северная Корея демонтировала ядерный полигон.