Японский вингер португальского "Портимоненше" Сея Накаджима обратил на себя внимание ведущих европейских клубов, информирует Record.

Как сообщил директор клуба Робсон Понте, футболистом интересуются три португальских гранда, ПСЖ, дортмундская "Боруссия", которая уже сделала предложение по игроку, "Галатасарай", а также донецкий "Шахтер".

23-летний Накаджима не попал в заявку Японии на ЧМ-2018, что стало большим сюрпризом у него в стране. "Накаджима может играть на четырех атакующих позициях, он забил 10 мячей за сезон и отдал 13 передач", - добавил Понте.

Текущая цена Накаджимы согласно Transfermarkt составляет 5,5 миллионов евро.

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