26 мая в Украине отмечается Троицкая вселенская родительская суббота. Это день накануне праздника святой Троицы, в который принято поминать усопших.

История Троицкой субботы

Троицкая родительская суббота – одна из двух вселенских в году. Первая (Мясопустная) отмечается накануне Великого поста. Остальные родительские субботы – всего их семь – предназначаются для частного поминовения умерших родственников.

Церковь посвящает этот день поминовению всех усопших, начиная с Адама и до наших дней. История Троицкой субботы уходит в I век от Рождества Христова, это один из самых старых поминальных дней в христианстве. Считается, что в этот день еще не признанные в мире и всеми гонимые христиане соирались вместе, чтобы почтить память единоверцев, замученных и убитых за веру.

Значение поминальной суббботы именно перед Троицей, или Сошествием Святого Духа, в том, что это событие завершило собой всю концепцию спасения человеческой души, и в этом должны принять участие и души усопших. Поэтому накануне праздника верующие молятся, чтобы все усопшие разделили с ними это спасение.

В Троицкую родительскую субботу особенно молятся за тех, кого настигла безвременная смерть вдали от родных, в море, в горах, от голода или болезней, в боях, во время стихийных бедствий. Такж помнаются те, кто не успел покаяться перед смертью, и над кем не был совершен погребальный обряд.

Цель вселенского поминовения в том, чтобы любой человек, как бы он ни кончил земную жизнь, не лишился молитв церкви.

В храмах в этот день совершаются заупокойные литургии и панихиды. Можно заказать поминовение имен усопших на литургии.

Что нужно делать в Троицкую родительсткую субботу

С утра принято идти в церковь и подавать записки о молитве за упокой. После этого верующие отправляются на кладбище к могилам родственников, приводят их в порядок и поминают родных.

Если нет возможности в этот день поехать на кладбище, можно помолиться за упокой души близких людей дома. Но в любом случае, посещение церкви для верующих в этот день более важно, чем посещение кладбища.

Также в этот день принято подавать милостыню нищим с просьбой помолиться об усопших.

Дома традиционно устраивают поминальную трапезу, одним из элементов которой является кутья. В народе считается, что к этой трапезе незримо присоединяются души предков.

Накануне Троицы в народе не принято заниматься уборкой и другими хозяйственными делами. Но в церкви говорят, что главное – посетить службу, а после этого можно прийти домой и спокойно заниматься домашней работой.

По старым народным поверьям, накануне Троицы просыпаются мертвецы и «выпускаются на волю» русалки, поэтому с Троицкой субботы в течение всей следующей недели девушки не ходили в поле одни и не купались в водоемах и речках, чтобы «мавки не защекотали». Также считалось, что в этот день из воды поднимается водяной, поэтому молодежь вечером жгла костры на берегу, чтобы отпугнуть его.