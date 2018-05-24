Руководство УЕФА пока удовлетворено уровнем подготовки Киева и Украины к проведению финалов женской и мужской Лиги чемпионов 2018 года.

Об этом сегодня, 24 мая, заявил президент УЕФА Александр Чеферин на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", - добавил президент УЕФА.

Он сказал, что не хочет оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. "Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине", - сказал Чеферин.

Он также отметил, что в Украине "все очень дружественно и профессионально подходят к вопросу подготовки финала Лиги чемпионов".

Финальный поединок женского турнира состоится в Киеве 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 19:00, а финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский".

Напомним, из-за подготовки и проведения в Киеве матчей в столице временно запретили и ограничили движение транспорта.

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Также президент УЕФА жестко заявил ЕС, что пока он управляет европейским футболом, можно забыть о фальшивых претензиях.