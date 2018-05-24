НАПК вынесло предписания мэру Киева Виталию Кличко в отношении начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, а также главе Бориспольской РГА Киевской области Александру Туренко в отношении руководителя аппарата администрации Лилии Билык. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Предписания внесены в связи с нарушением начальником Киевского метрополитена и руководителем аппарата Бориспольской РГА требований части четвертой статьи 12 Закона Украины "О предупреждении коррупции", а именно невыполнение законных требований Национального агентства и непредоставление запрашиваемой Национальным агентством информации и документов", - говорится в сообщении.

В частности, Виктор Брагинский не предоставил информацию и копии документов на запросы о владении им корпоративными правами трех предприятий.

"Национальное агентство обращалось с просьбой предоставить объяснения по поводу выполнения руководителем метрополитена законодательных требований относительно передачи корпоративных прав в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность", - говорится в НАПК.

В свою очередь Бориспольская райгосадминистрация письмом за подписью руководителя аппарата отказала в предоставлении информации и копий документов на запрос НАПК о возможных нарушениях сельским головой одного из сел района требований закона о предупреждении конфликта интересов, а именно принятии решений в статусе выборного лица органа местного самоуправления в пользу лица, связанного общим интересом.

"Непредоставление информации и документов на запросы Национального агентства, игнорирование его законных требований может привести, в частности, к неполному выяснению вышеупомянутых обстоятельств", - сообщили в агентстве.

Согласно предписаниям, Национальное агентство требует устранить нарушение и предоставить запрашиваемые копии документов и информацию, провести служебные расследования и рассмотреть вопросы привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

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