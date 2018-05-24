Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции в четверг задержали председателя Веселовского районного совета Запорожской области по подозрению в получении 100 тысяч гривен взятки за оформление документов на право пользования земельным участком на побережье Азовского моря.

Об этом информирует пресс-служба облпрокуратуры. По данным ведомства, также задержан директор Веселовского районного коммунального предприятия "Райселькоммунхоз".

Указанные должностные лица, организов преступную группировку, отдали лагерь на побережье Азовского моря в пользование коммунальной собственности КП "Райселькоммунхоз". Затем через решение районного совета земельные участки лагеря начали передавать в собственность субъектов хозяйствования.

Директор КП давал понять покупателям, что положительное решение на сессии районного совета будет принято только при условии взятки, половина которой передавалась вышеупомянутому председателю райсовета.

Фото: zap.gp.gov.ua/

Сотрудники прокуратуры и полиции задокументировали факт вымогательства директором КП и получения им в служебном помещении Веселовского районного совета части суммы в размере 60 тыс. грн за земельный участок. Также правоохранители зафиксировали распределение денег между директором КП и председателем районного совета, после чего вышеуказанные фигуранты были задержаны согласно ст. 208 УПК Украины.

При этом глава Веселовского районного совета с целью уничтожения следов преступления повредил часть денежных купюр и оказал сопротивление работникам полиции, пытаясь скрыться с места происшествия на своем авто. Правоохранители задержали злоумышленника, однако последний совершил ДТП, повредив машину работника полиции.

Оба подозреваемых задержаны. Денежные средства, полученные злоумышленниками в качестве неправомерной выгоды, изъяты и осмотрены. Ведется расследование.

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