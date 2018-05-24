В 2020 году финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, а Лиги Европы - в Гданьске, Суперкубка УЕФА - в Порту.

Такое решение были принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в четверг в Киеве.

Об этом сообщил вице-президент УЕФА Григорий Суркис, пишет "Интерфакс-Украина".

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка. Решающий матч Лиги Европы пройдет в Гданьске на арене, которая принимала встречи чемпионата Европы-2012.

Встреча за Суперкубок УЕФА в 2020 году будет проходить в Порту на стадионе "Драгау".

Ранее "Страна" сообщала о финале ЛЧ в Киеве. Король Испании Хуан Карлос будет болеть за Реал на трибунах "Олимпийского".

Также на Крещатик вынесли кубки УЕФА и торжественно открыли фан-зону. Фото.