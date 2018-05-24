В четверг, 24 мая, 167 человек не смогли принять участие в прошедшем внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Всего участие в тестировании приняли 323 407 человек, что составляет 97% от общего количества зарегистрированных. В прошлом году явка участников на тестирование по этому предмету составила 95,9%.

При этом 38 участников ВНО не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 129 - из-за отсутствия одного из обязательных документов.

Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для проведения ВНО пунктах тестирования были привлечены 355 558 человек. За соблюдением процедуры наблюдали 348 общественных наблюдателей и 39 представителей СМИ.

В УЦОКО пообещали выложить завтра, 25 мая, правильные ответы на задания. Пока обнародованы задания тестирования ВНО-2018.

Напомним, 22 мая в Украине началась основная сессия ВНО.

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