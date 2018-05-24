Из пиратского плена в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков. Об этом сообщил 24 мая министр иностранных дел Павел Климкин. Пятеро уже вернулись в Украину, шестой завершает лечение в Нидерландах.

"Сегодня пять украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину. Еще один украинец прибудет после завершения лечения в Нидерландах", - написал министр.

Климкин поблагодарил нидерландских и нигерийских партнеров за помощь и поддержку.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin/

В мае 2018 года Министерство иностранных дел констатировало увеличение количества фактов задержания и ареста украинцев - членов экипажей морских судов за рубежом и предостерегало от сотрудничества с сомнительными компаниями.

МИД обнародовал рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях. По данным МИД, основной причиной задержаний и арестов является перевозка нелегальных мигрантов и запрещенных грузов.

Как сообщала "Страна", самовольно покинувшего часть военного моряка нашли мертвым в Херсонской области.

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