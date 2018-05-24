В Черниговской области провели испытания нового боевого модуля, который способен поражать неподвижные и движущиеся бронированные цели с разными типами брони. Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро "Луч" на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится го том, что боевой модуль разрабатывался специалистами конструкторского бюро "Луч" и представителями иностранной компании, которая специализируется на технике такого типа.

Новый модуль оснащен современными управляемыми ракетами "Скиф" разработки КБ "Луч" и системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с комбинированной, разнесенной или монолитной броней с динамической защитой, а также малоразмерных целей вроде долговременных огневых точек, легкобронированных объектов, зависших вертолетов, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Отмечается, что испытания прошли успешно: все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%.

По результатам испытаний приняли решение ускорить и углубить сотрудничество в оборонной сфере и создании нового современного боевого модуля, способного решать широкий круг задач.

Ранее "Страна" писала о том, что в США заявили о неудачных испытаниях в России гиперзвуковых ракет.

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