Король Испании Хуан Карлос (он правил страной с 1975 по 2014, а затем передал трон сыну, но не потерял титул), посетит Украину для поддержки футбольного клуба "Реал" (Мадрид, Испания) на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая. Об этом Украинским Новостям сообщил источник в дипломатических кругах.

"Реал" в субботу будет поддерживать на стадионе отец короля Испании, король Хуан Карлос", - сказал он.

"Реал" встретится в финале с футбольным клубом "Ливерпуль" (Ливерпуль, Великобритания). В то же время источник затруднился сказать, кто из официальных лиц Великобритании намеревается приехать в Киев 26 мая для поддержки своей команды.

Также известно, что Порошенко тоже посетит финал Лиги чемпионов 26 мая в Киеве в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Как сообщала Страна, столичные медики во время финала Лиги чемпионов будут работать круглосуточно.

Мы писали, что в Киеве отмечено 4 инцидента с болельщиками - иностранцами, приехавшими на финал Лиги чемпионов.

Также стало известно, что перед финалом Лиги чемпионов в Киеве споет британская поп - звезда, собравшая миллиард просмотров на Youtube.