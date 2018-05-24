Информацию о получении командой Трампа 400 тысяч долларов от людей Порошенко еще год назад озвучивал нардеп Андрей Артеменко, которого Петр Порошенко лишил гражданства Украины.

Именно столько, по его данным, украинская сторона заплатила за шестиминутную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Только за эту сумму встречался не сам Порошенко, а глава МИДа Климкин и посол Чалый, утверждал экс-нардеп.

Об этом Артеменко написал тогда на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Без денег встреча Климкина, по его информации, не планировалась даже с вице-президентом, не то что с Трампом.

"Все заверения, что эта встреча стала возможной благодаря профессиональной работе украинских дипломатов - ложь номер один. О возможности проведения встречи украинская сторона узнала исключительно из неожиданного звонка своих лоббистов и по инициативе Белого дома и из-за внутриполитической обстановки с целью компенсации состоявшейся встречи президента Трампа с министром Лавровым и послом Кисляком", - написал Артеменко.

Артеменко тогда напомнил, что еще недавно оба украинских дипломата "поливали президента Трампа грязью, обзывали его проходимцем и выскочкой и не хотели даже встречаться с ним, считая, что порешали все свои вопросы, поддерживая Хиллари".

"А теперь второй день не моют ладони правой руки!" - добавил он.

Как писал тогда Артеменко, деньги передали через лоббистскую фирму, причем последняя не отчиталась об этом по американскому законодательству как положено.

Название фирмы экс-нардеп не нуказывал. Но, судя по всему, речь идет о лоббистской компании BGR Group, которая вполне официально сотрудничает с окружением президента. Как уже писала "Страна", в 2017 году за услуги от украинской стороны компания получила 600 000 долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что в АП требуют опровержения информации об организации встречи с Трампом и грозят BBC судом.

Также мы сообщали, что адвокат Трампа Руди Джулиани признал, что разговоры с Украиной об оплате встречи Порошенко с Трампом могли иметь место.