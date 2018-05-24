Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил о солидарности с каналом 112 Украина, который может лишиться лицензии из-за решения Нацсовета.

"Мы в НСЖУ выражаем солидарность с нашими коллегами из телеканала 112 Украина, которые называют препятствием журналистской деятельности угрозы председателя Нацсовета "не продлить лицензию" канала. Сейчас, в мае, чиновник "по секрету" говорит в прямом эфире 5-канала, что в июле Нацсовет "просто" не продлит лицензию! В начале весны в НСЖУ была принята резолюция с требованием прекратить давление на журналистов и медиа. И мы отметили, что недопустимо использовать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания как кнут с целью влияния на редакционную политику телеканалов. Теперь актуальность нашего предостережения иллюстрирует это обращение 112. Конечно, мы проинформируем о ситуации наших международных партнеров. Но призываем руководство Нацсовета не избегать публичных дискуссий и откровенно обсуждать претензии, которые звучат по работе отраслевого государственного регулятора. НСЖУ предлагает свою площадку для таких дебатов. Не сервис по избеганию неудобных вопросов, а возможность откровенной и профессиональной дискуссии. Верим, что и более 100 журналистов 112 канала, и зрители телеканала будут иметь доступ к эфиру и после июля 2018 года", - написал Томиленко.

Также он приложил обращение телеканала по поводу оценки высказываний Юрия Артеменко,

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, 22 мая журналисты телеканала "112" в открытом письме потребовали отставки главы Национального совета по вопросам телевидения на радиовещания.

Как сообщала "Страна", ране стадо известно, что Нацсовет нашлет проверку на оппозиционный телеканал Newsone. Причиной стало то, что ведущие канала в прямом эфире часто обсуждают тему "государственного переворота". В частности об этом позволили себе говорить Евгений Червоненко, Надежда Савченко, Вячеслав Пиховшек, Евгений Мураев.

Напомним, что Нацсовет готовит разбор полетов украинским телеканалам за новогоднюю ночь.