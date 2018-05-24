О договорных матчах в Федерации футбола Украины было "известно всем", но теперь организация примет все необходимые меры в отношении виновных лиц.

Об этом заявил вице-президент ФФУ, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает УНН.

Так, комментируя расследования Нацполиции уголовного производства в отношении ряда функционеров ФФУ, которых подозревают в причастности к организации договорных матчей между украинскими футбольными клубами, Назар Холодницкий сообщил, что о такой практике "договорняков" знали все.

"Все об этом знали, но все предпочитали молчать и принимать правила этой игры. Мы показываем, что такие правила игры не принимаем. Хотим видеть в Украине честный футбол, тогда будем жить не только легендами 80-х годов", - заявил Холодницкий.

По его словам, Комитет этики и честной игры ФФУ фиксировал преступные моменты, но случаи почему-то не находили своего "логического завершения".

"Этот вирус надо было убрать, чтобы организм заново начал работать. Каждый зритель хочет посмотреть не просто какой-то футбол, счет которого уже спрогнозировали в МакДональдсе. МакДональдс не должен решать нашу игру, а должна быть честная игра", - добавил вице-президент ФФУ.

Холодницкий также отметил, что ФФУ примет все необходимые меры в отношении виновных лиц, включительно с пожизненным запретом появления на стадионах.

Ранее "Страна" сообщала как две трети футбольных клубов Украины обвинили в договорных матчах, но задержали только одного судью.

Также опубликовано оперативное видео, как полиция раскрыла схему договорных матчей в футболе Украины.