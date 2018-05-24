"Страна" выяснила некоторые подробности визита в Харьков советника Трампа Руди Джулиани в ноябре 2017 года.

В ноябре 2017 года бывший мэр Нью-Йорка с помпой прибыл в Харьков и встретился с Геннадием Кернесом.

По информации источников "Страны" в дипломатических кругах, за этот визит представитель американского президента получил не только вкусный каравай, но и 400 тысяч долларов.

Отметим, что в опубликованном вчера расследовании "БиБиСи", ту же сумму получил от представителей Петра Порошенко еще один адвокат Трампа - Стивен Коэн - летом 2017 года.

По нашей информации, в Харьков Джулиани прилетел на чартерном рейсе из США. Примерная его стоимость - 130 000 долларов. Кто оплатил соратнику Трампа этот перелет - не сообщалось.

Источник в кругах украинских политтехнологов сказал, что опция "купи встречу с американским политиком" в последний год-два начала активно продаваться на рынке пиар-услуг.

"Цифры колеблются от нескольких десятков тысяч долларов за встречу в Вашингтоне и до нескольких сот тысяч долларов за приезд политика в Украину или же публичное выражение поддержки", - говорит политтехнолог.

Подробно историю о "взятках" американской элите со стороны киевской мы обсуждали в материале "$400 000, уголь и миллиард за локомотивы. Как Порошенко покупал лояльность Трампа".

Ранее "Страна" сделала полный перевод скандальной статьи "БиБиСи".