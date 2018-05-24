В Киеве в течение 24-26 мая бригады экстренной медицинской помощи и киевские больницы будут работать круглосуточно и в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в приемных отделениях будут дежурить квалифицированные медики, владеющие иностранными языками.

В целом в круглосуточном режиме будет дежурить 181 бригада днем и 130 ночью. Непосредственно на финале ЛЧ будет дежурить 30 бригад.

Также дежурные бригады будут расположены в аэропортах и на железнодорожном вокзале.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудет около 50 тысяч гостей.

Ранее Министерство внутренних дел Украины обнародовало карту улиц в Киеве, по которым в связи с проведением финальных матчей Лиги чемпионов будет временно запрещено и ограничено движение транспортных средств.

Как сообщала "Страна", 20-метровый кубок Лиги чемпионов на Софийской площади показали с высоты птичьего полета. Видео

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