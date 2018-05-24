Объем следующей программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают "Украинские новости".

"Мы о программе МВФ и ее объемах уже думали ранее. Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем... Такая цифра (5,5 млрд долларов - Прим. Ред.), о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры", - сказал он.

При этом НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка 2 млрд долларов в текущем году.

НБУ отмечает, что ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины.

Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по Антикоррупционному суду.

Также в Оппозиционном блоке призвали прекратить сотрудничество Украины с МВФ.