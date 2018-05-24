Сегодня, 24 мая, в Соломенском районе Киева продуктовый грузовик переехал пожилую женщину. Об этом сообщили УНН в столичном управлении полиции.

"ДТП произошло на улице Василенко, 19 на проезжей части возле магазина. Грузовик сдавал назад и водитель не заметил пешехода, а пешеход в свою очереди не заметил движение грузовика. Сейчас изучаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказали в полиции, отметив, что смерть потерпевшей наступила мгновенно.

По предварительным данным ей было около 60 лет.

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