В среду, 23 мая, посольство США в Китае сделало заявление о том, что один из работников испытывал "едва уловимые, но ненормальные ощущения звука и давления".

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что речь идет о симптомах, схожих с теми, которые испытывали дипломаты на Кубе во время "звуковых атак" в 2016 и 2017 годах. Об этом пишет Naked Science.

Американские исследователи до сих пор не выяснили, что вызвало боль в ушах, тошноту и головокружение у кубинских сотрудников. Тем не менее случай в КНР несколько отличается.

На данный момент известно, что у работника посольства в Гуанчжоу симптомы начали проявляться в конце 2017-го. Это продолжалось вплоть до апреля 2018 года. Его вернули в США для обследования, результаты которого в посольстве узнали в мае этого года.

В Госдепартаменте "кубинские" симптомы описали как нечто, испытываемое человеком после умеренной травмы мозга. В данном случае на симптомы жаловался только один человек, тогда как на Кубе продиагностировали 23 американца и восемь канадцев. Кубинское и американское расследование вылилось в разборки между двумя государствами, тогда как китайское правительство готово к сотрудничеству.

Версий о произошедшем с дипломатами уже и так слишком много. Инцидент на Кубе было тяжело расследовать отчасти из-за того, что работников перевели, а само разбирательство внезапно оборвалось. Возможно, в расследовании нового, китайского инцидента удастся продвинуться дальше.

Ранее "Страна" писала о том, что после звуковой атаки у сотрудников кубинского посольства США нашли повреждения мозга.

Также мы сообщали, что США может закрыть посольство на Кубе из-за загадочной болезни 19 дипломатов.