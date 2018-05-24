Мэр Харькова Геннадий Кернес не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины от партии "Видродження". Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал мэр на вопрос журналиста о опубликованной ранее информации о том, что Кернес среди вероятных кандидатов на пост президента Украины от партии "Видродження".

Напомним, ранее представители партии "Видродження" назвали Геннадия Кернеса одним из кандидатов на участие в президентской гонке от партии. Также среди потенциальных кандидатов от партии называли председателя политсилы Виктора Бондаря.

Как сообщала Страна, ранее экс-глава СБУ Наливайченко заявил, что идет в президенты.

Также певец Иво Бобул заявил, что идет в президенты Украины.

В статье "Год до старта..." мы писали, по какому сценарию пройдут президентские выборы в Украине.