Кернес заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента
Мэр Харькова Геннадий Кернес не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины от партии "Видродження". Об этом он сказал в комментарии УНН.
"Нет, это не соответствует действительности", - сказал мэр на вопрос журналиста о опубликованной ранее информации о том, что Кернес среди вероятных кандидатов на пост президента Украины от партии "Видродження".
Напомним, ранее представители партии "Видродження" назвали Геннадия Кернеса одним из кандидатов на участие в президентской гонке от партии. Также среди потенциальных кандидатов от партии называли председателя политсилы Виктора Бондаря.
Как сообщала Страна, ранее экс-глава СБУ Наливайченко заявил, что идет в президенты.
Также певец Иво Бобул заявил, что идет в президенты Украины.
В статье "Год до старта..." мы писали, по какому сценарию пройдут президентские выборы в Украине.