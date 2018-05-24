На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг
За последние три недели на линию разграничения на Донбассе по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение.
Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW.
"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - сказал Хуг.
Он уточнил, что речь идет о танках, минометах, артиллерии, "Градах", которые должны быть отведены от линии фронта согласно минскими соглашениями.
"Также зафиксировано применение этого оружия", - добавил Хуг.
По его словам, за последние несколько недель наблюдатели зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения. Также за последние недели мониторинговая миссия наблюдает увеличение количества нарушений перемирия.
Ранее "Страна" сообщала о почти 8 тысяч случаев. Хуг назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.
Также представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.