За последние три недели на линию разграничения на Донбассе по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW.

"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - сказал Хуг.

Он уточнил, что речь идет о танках, минометах, артиллерии, "Градах", которые должны быть отведены от линии фронта согласно минскими соглашениями.

"Также зафиксировано применение этого оружия", - добавил Хуг.

По его словам, за последние несколько недель наблюдатели зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения. Также за последние недели мониторинговая миссия наблюдает увеличение количества нарушений перемирия.

Ранее "Страна" сообщала о почти 8 тысяч случаев. Хуг назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.

Также представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.