Четыре сообщения об инцидентах поступило правоохранителям от прибывших в Киев на финал Лиги Чемпионов УЕФА иностранных болельщиков. Такие данные привел начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает УНН.

"На сегодняшний момент инцидентов зафиксировано четыре. Это одна кража, одно застревание в лифте, одно мошенничество и одна потеря мобильного телефона", - сказал Крищенко.

Он отметил, что полиция работает над раскрытием преступлений.

Как сообщалось, в столичной полиции ожидают прибытия основного количества иностранных футбольных болельщиков в Киев 25 мая во второй половине дня. На сегодня в украинскую столицу уже прибыло около 1000 иностранных болельщиков.

В то же время в полиции Киева заверили, что особенно опасные фанаты футбольных клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль" на финал Лиги Чемпионов в Киев не приедут.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева вандалы изрезали баннеры к финалу Лиги чемпионов.

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