Нарушителем-шутником, за автомобилем которого под Киевом бегали полицейские, оказалась девушка.

Об этом сообщил пользователь Алексей Соломенцев в Facebook.

"Продолжение цирка, и виновница торжества", - подписал он видео.

Происшествие произошло в городе Ржищеве, Киевской области.

Видео: facebook.com/rootspamer

Фото: facebook.com/rootspamer

Напомним, что автомобиль полицейских во время погони за нарушителем врезался в бордюр и остановился. Нарушитель, вместо того, чтобы уехать, начал по нескольку раз объезжать правоохранителей. Разъяренный полицейский схватил пневматик, начал бегать за автомобилем и бить по автомобилю пистолетом. Пистолет попал во внутрь автомобиля и его, как видно из видео потом отдали полицейскому.

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