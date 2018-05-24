В Киеве вандалы порезали установленные на Крещатике к финальным матчам Лиги чемпионов УЕФА баннеры. Об этом сообщается на странице ресурса Типичный Киев в Facebook.

Фото: facebook.com/kievtypical/posts/1727619030653233

Любопытно, что этот досадный инцидент произошел в день открытия в столице фан-зоны и "Фестиваля чемпионов", в рамках которого до 26 мая состоится немало спортивно-развлекательных мероприятий, посвященных финалам Лиги чемпионов.

Напомним, финальный матч между женскими командами "Вольфсбург" (Германия) и "Олимпик Лион" (Франция) состоится сегодня, 24 мая.

А матч между мужскими командами "Реал Мадрид" (Испания) и "Ливерпуль" (Великобритания) пройдет в субботу, 26 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева сдулся мяч к финалу Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что букмекеры определились, какой клуб победит в киевском финале Лиги чемпионов.