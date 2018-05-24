Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Такое решение было принято 24 мая в ответ на жалобу защиты Рубана, которая оспаривала решение суда от 4 мая об аресте подозреваемого до 2 июля.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная в интересах подозреваемого Рубана В.В., - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

4 мая Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Владимира Рубана.

Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с неподконтрольной территории.

Правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершении взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Рубан также фигурирует в деле нардепа Надежды Савченко. По версии следствия, он планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко прокомментировала включение Рубана в списки обмена пленными.

Также Грицак заявил, что "ДНР" включила Рубана в списки на обмен пленных.