В Украине. в четверг 24 мая, открыли самый крупный железнодорожный проект последних лет - Бескидский тоннель.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, разместив видео прямой трансляции.

"Бескидский тоннель открыт! Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине", - написал президент.

Видео: facebook.com/pg/petroporoshenko

Тоннель открыт на перегоне Бескид - Скотарское регионального филиала "Львовская железная дорога".

По данным "Укрзализныци", новый тоннель позволит увеличить количество пар поездов на участке до 96 в сутки против нынешних 25 пар. Длина тоннеля - около 1 700 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео Бескидского тоннеля в Карпатах, который откроют уже сегодня.

Также Бескидский тоннель откроют на день раньше запланированной даты.