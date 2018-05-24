Верховная Рада не успеет завершить 24 мая рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему. Такое заявление сделал глава Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента, сообщает "Укринформ".

"Я вчера думал - пойдет. Но я вижу, идет очень медленно. И я понимаю, что мы даже сегодня не успеем выйти на решение", - сказал он во время рассмотрения поправок к законопроекту.

Также Парубий добавил, что переговоры по поводу несогласованной позиции в законопроекте - по Общественному совету международных экспертов - продолжаются.

"Все остальные позиции согласованы", - напомнил он.

По состоянию на 13:00 депутаты рассмотрели 536 из 1927 поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде.

Напомним, что 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по Антикоррупционному суду.

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